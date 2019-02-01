«Это опасно!»: Халатность роженицы Лопырёвой может «угробить» её ребёнка

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Виктория знает об опасности и серьёзных последствиях своего увлечения, но пренебрегает требованиями врачей в угоду своих потребностей.

В последнее время Виктория Лопырёва всё больше привлекает внимание общественности к себе не своей профессиональной деятельностью, а скандальными переменами в личной жизни. Лишь только все отошли от её расставания с Николаем Басковым, как тут же стало известно, что телезвезда беременна от загадочного незнакомца. Впоследствии также стала известна личность нового избранника Лопырёвой, коим оказался Игорь Булатов. Бизнесмен до последнего времени был женат на Тате Карапетян, дочери известного миллиардера Самвела Карапетяна, что спровоцировало волну негативных отзывов о Виктории в сети. Лопырёву мгновенно окрестили «разлучницей», а некоторые известные личности, вроде Ольги Бузовой и Андрея Малахова и вовсе публично раскритиковали поступок знаменитости.

Вместе с тем сама Лопырёва, похоже, философски относится к пересудам и осуждению и не особо переживает по данному поводу. В настоящее время модель готовится впервые стать мамой и всячески делится с фанатами в Instagram подробностями своей подготовки. В то же время поведение беременной Виктории в какой-то мере не по нраву её подписчикам, критикующим кумира за халатное отношение к процессу вынашивания ребёнка и родов. В частности, не так давно стало известно, что Лопырёва по-прежнему употребляет спиртное. Причём сама звезда заявляет, что делает это по рекомендации врачей. Якобы красное вино в ограниченных количествах полезно для беременных.

Накануне же Виктория вновь шокировала поклонников своим небрежным отношением к здоровью будущего ребёнка. Рассказывая о том, как проходит её беременность, Лопырёва отметила, что отказалась от многих привычек в пользу малыша, однако до сих пор не может позволить себе прекратить ходить на массаж. При этом Виктория сама признаётся, что осознаёт опасность подобных занятий в своём положении. В этой связи есть реальные опасения, что халатность роженицы Лопырёвой может просто «угробить» её ребёнка. Подписчики телезвезды обращают её внимание на этот факт и призывают к ответственности.

Одна из поклонниц Виктории пишет, что малейшая ошибка в таких делах может привести к серьёзным последствиям.

«Массаж нельзя делать ни в коем случае!!! Берегите себя!!! Это на самом деле очень опасно, у меня муж массажист, со стажем, очень легко навредить», - пишет озабоченная фанатка. Фолловеры обращают внимание Лопырёвой, что теперь она несёт ответственность не только за свою жизнь, а потому ей следует быть более требовательной к себе.