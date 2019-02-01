Болезненная худоба Кэти Топурии создала видимость «четырех грудей» - сеть

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Похоже, что расставание с Гуфом Кэти Топурии пошло явно не на пользу.

На данный момент певица Кэти Топурия отдыхает в Finns Beach Club на Бали, где ее периодически снимает фотограф Александр Мультиков. Стоит отметить, что с момента расставания с репером Гуфом певица сбросила несколько килограмм, которые негативно уже отразились на ее фигуре - пользователи сети считают, что Топурия слишком худая и может получить из-за этого проблемы со здоровьем. Но последняя фотография из фотосессии многим показалась очень странной - на ней бросаются все изъяны певицы, а некоторые юзеры и вовсе увидели на снимке то, чего на самом деле нет.

Болезненная худоба Кэти Топурии создала видимость «четырех грудей» - по мнению пользователей, у певицы слишком сильно торчат ребра, которые портят всю фигуру. Действительно, со стороны складывается ощущение, что ребра Топурии больше, чем ее грудь, которая и так имеет довольно скромный размер. Поэтому певице советуют не заниматься глупостями, перестать худеть и начать спортивную активность.

Возможно, Кэти Топурия после расставания с Гуфом решила приблизиться к модельным параметрам для самоутверждения, но ей, как оказалось, это не к лицу. Да и поклонники переживают, что певица может так фанатично относиться к худобе, а это к добру не приводит и чаще всего вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому на отдыхе экс-девушке Гуфа не мешало бы походить в спортзал, набрать мышечную массу, и желательно правильно питаться.