«Деньги отнимут?»: Басков, Киркоров и Канделаки могут опасаться отстранения от деятельности из-за связи с Арашуковым

Сегодня, 13:10

Звезды дружно открестились от приятельства с сенатором Арашуковым, которого подозревают сразу в совершении нескольких преступлений. По всей видимости, это может сказаться на их карьере и даже стать началом конца.

Николай Басков, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и Тина Канделаки могут опасаться отстранения от деятельности из-за связи с Рауфом Арашуковым. Такое предположение возникло после короткого анализа круга знакомств арестованного сенатора: оказалось, что балерина Анастасия Волочкова сотрудничала с Арашуковым 9 лет, но назвала его непорядочным человеком после того, как узнала о его аресте. Якобы сенатор ее постоянно обманывал и платил в два раза меньше обещанного. Правда, то ли балерина такая доверчивая, то ли у Арашукова был дар убеждения, из-за которого Волочкова сознательно шла на то, чтобы ее снова обманули - непонятно. И совсем не похоже на правду.

Филипп Киркоров и Николай Басков также выступали на мероприятиях, организованных Арашуковым - это свадьба дочери сенатора, которая состоялась минувшим летом 2018 года, а также день рождения подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Правда, артисты как по заученному тексту утверждают, что лично не знакомы с сенатором Арашуковым и материального вознаграждения за свою работу не брали. Подозрительно, не так ли? Вероятно, певцы боятся, что у них отнимут ими же заработанные деньги, или это навредит их репутации.

Касательно репутации, то здесь больше всего досталось Тине Канделаки, которую, как указывалось ранее, подозревают в романе с Арашуковым, но и она почему-то делает вид, что знала подозреваемого только на уровне легкого знакомства, отправлялась с ним по утрам на пробежку, и не более. Хотя многим напомнили ее слова историей о том, как она заболела свинкой в 2006 году, но на самом деле она каталась на машине с сенатором Керимовым, и просто попыталась препятствовать распространениям слухов о ее романе. Учитывая то, какую она питает слабость к богатым, молодым и красивым сенаторам, у которых не всегда складываются отношения с законом, становится понятно, почему она пытается оправдываться и в ответ на обвинения в связи с Арашуковым лить воду, чтобы ввести всех в заблуждение.

Такое поведение артистов похоже на игру марионеток, которые открещиваются от связи с человеком, который ранее их спонсировал. По всей видимости, страх оказаться замешанным в грязных делах выше, чем дружба или любовная связь. Зато для таких сенаторов, как Арашуков теперь можно будет эту историю изучать как хороший пример - в шоу-бизнесе друзей нет, существуют только финансово-выгодные отношения.