Роль в эротическом триллере поможет Зудиной завязать с одиночеством

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После смерти Олега Табакова Марина Зудина так и не вступала в романтические связи. Но похоже, что быть в статусе вдовы актрисе осталось недолго.

Скоро исполнится год с того момента, как не стало Олега Табакова. Труднее всего пришлось его относительно молодой жене Марине Зудиной, которая стала вдовой и вынуждена воспитывать детей сама. Но актриса старается особо не унывать - она продолжила съемки в сериалах, и, к слову, сотрудничает с одним из самых скандальных режиссеров - Константином Богомоловым, которого подозревают в связи с Ксенией Собчак. Именно он предложил Зудиной сыграть в эротическом триллере женщину, которая имеет интимные отношения с мужчиной, который годится ей в сыновья.

Продолжение... У Зудиной денег больше: Богомолов мог использовать Собчак как ширму для настоящего романа Красавица Марина наверняка унаследовала после смерти супруга огромное состояние, которое не может не заинтересовать, но чтобы отхватить кусок от пирога надо дождаться подходящего момента. Зудина наверняка давно мечтала о мужчине, как и любая другая одинокая женщина. Безусловно, боль от утраты супруга ничем не перебить, но выходя замуж за пожилого мужчину, вероятно, она знала, что такое может произойти, поэтому ей необходимо строить отношения заново - в ее случае смерть мужа не является приговором. Возможно, как раз роль в эротическом триллере «Содержанка» поможет Зудиной завязать с одиночеством и обрести новые отношения, наконец-то за долгое время почувствовать себя любимой.

Конечно же, привлекательная Зудина сможет заинтересовать одиноких и молодых партнеров по съемкам, поэтому поклонники надеются, что даже после смерти Табакова она сможет вновь стать счастливой - по крайней мере, для того, чтобы хотя бы младшая дочь Табакова, Мария выросла под опекой не только женщины, но и мужчины, поскольку в подростковом возрасте отцовская поддержка очень необходима. Да и старшему сыну мужская компания не помешает - вероятно, общением с Табаковым он из-за занятости отца в театре так и не успел насладиться.