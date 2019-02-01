«Ради покойной мамы»: Дочери Веры Глаголевой могли вообще не общаться после смерти актрисы

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Умершая мать была бы рада видеть, как дочери встречают ее день рождения.

Смерть матери, скрепляющей семью, не повод рвать отношения. Такому принципу последовали Анна, Мария Нахапетовы и Анастасия Овечкина, собравшись в день рождения покойной матери.

Когда Глаголева была замужем за режиссером, протолкнувшим ее в мир кино, в доме у Нахапетовых царила атмосфера напряжения и недопонимания. Конечно, со стороны всем казалось, что все у этих людей хорошо и в порядке, но как это зачастую бывает, секрет показного счастья семьи - в умолчании правды. Когда Родион Нахапетов начал пробовать свои силы в США, он изменил своей жене, оставив после себя глубокую рану в душе актрисы на всю жизнь. В последующие годы о боли предательства артистка расскажет в интервью не один раз.

Новая семья, созданная вместе с бизнесменом Кириллом Шубским, до конца последних дней дарила актрисе радость и поддержку. Благодаря упорству Глаголевой, дочери уживались вместе и поддерживали друг с другом дружеские отношения. Конечно, можно сказать, что «насильно мил не будешь», однако спустя года видно, как старания небезразличной матери не прошли даром.

Например, чтобы сблизиться, Глаголева приводила своих детей на съемочные площадки, в которых она выступала как режиссер, и вся семья вместе создавали кино. Дочери не просто стояли в стороне, но и исполняли роли. Так, их можно заметить в кинолентах «Чертово Колесо», «Две Женщины» и других. Очень сближает работать совместно с самыми близкими людьми на свете.

Дочери могли не общаться вообще, но ради матери сохраняют хорошие отношения.

Сейчас жизненные пути взрослых дочерей разлетелись по всему земному шару. В самых разных и непредсказуемых направлениях: Анна стала балериной в Большом театре, Мария потрясающе рисовала с детства и во взрослом возрасте связала свою жизнь в США с компьютерной графикой, а Анастасия вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина и пробует себя в модельном бизнесе и актерском ремесле.

Вера Глаголева - народная артистка РФ. Наибольшую известность и признание она получила после премьеры мелодрамы «Выйти замуж за капитана», где сыграла главную роль. За эту работу журнал «Советский экран» назвал Глаголеву лучшей актрисой года. В 2008 сняла «Чертово колесо», получившее в Смоленске гран-при Первого всероссийского кинофестиваля «Золотой феникс».

Недавно Анастасия Овечкина и Анна Ахапетова выложили в своих Instagram аккаунтах фотографии со встречи воссоединения семьи в честь 63 дня рождения покойной матери. Под фотографией они поблагодарили маму за жизнь и признались, что очень скучают по ней.