Влюбился в блондинку Олю: Бузова могла перекраситься из-за предпочтений Батрудинова

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Тимур однажды высказался в пользу светлого цвета волос и это стало основой для предположений, что телеведущая вновь стала блондинкой именно из-за своей новой любви в лице комика.

Стало известно, что Ольга Бузова частично перекрасилась в блондинку. Поклонники были приятно удивлены такой трансформацией со стороны любимицы и стали массово делать ей комплименты насчет ее образа. Некоторые апеллировали к тому, что она такая, как «они ее помнят» и потому одобряют ее выбор, а кто-то задумался, почему же все-таки такая перемена имела место быть.

По мнению поклонников, Бузова могла перекраситься из-за предпочтений Тимура Батрудинова, с которым в прошлом году очень тесно общалась и, как считают фанаты, в этом году делала ему активные «намеки» на то, чтобы он действовал в ее отношении как можно скорее и смелее. Возможно, светлый цвет волос является знаком, так как в одном из интервью комик сообщил, что очень любит именно блондинок.

Возможно, что он влюбился в Олю со светлым цветом волос, и теперь, надеются фанаты, пара объявит о своем воссоединении. А пока пользователи гадают, кто же является тем самым нерешительным тайным поклонником артистки и когда он, наконец, решится на первый шаг, чтобы Ольга обрела женское счастье и смогла завести детей, о которых так давно мечтает.