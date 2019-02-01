Бедный муж не нужен: Супруг Ани Лорак намекнул на причину развода

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После расторжения брака экс-супруг певицы Мурат оставил в Instagram загадочное послание, которое выглядит как предостережение новому возлюбленному Ани.

Разведенный бизнесмен Мурат Налчаджиоглу разместил на своей странице таинственное сообщение, которое, по мнению подписчиков, может быть адресовано Сергею Лазареву, который, как известно, спешно покинул Дубай перед предстоящим слушанием в суде дела о разводе его давней подруги Ани Лорак с турецким бизнесменом. В сообщении Мурата процитировано выражение о дружбе и преданности: «Фальшивый друг похож на тень – он с вами только в ясный день», - а чтобы сделать акцент на важности сообщения автор послания добавил смайлик с поднятым вверх указательным пальцем.

Загадочное сообщение уже стало обрастать слухами. Одни считают, что Мурат предупреждает экс-супругу о ветрености и легкомысленности ее друга Сергея Лазарева. Паре давно приписывали взаимную симпатию, но почему-то романтические отношения между ними так и не переросли во что-то большее. Другие предположили, что предупреждение адресовано самому Сергею Лазареву, который может оказаться очередным брошенным мужем, как только даст повод заподозрить себя в любом проступке, а третьи считают, что это вообще не предупреждение, а крик души, в котором мужчина выразил свою боль и обиду. Есть и те, кто думает, что супруг Ани Лорак намекнул на измену жены с Лазаревым, которая просто нашла удобную причину для развода, чтобы выйти замуж во второй раз.

Как бы там ни было, а пока известно только о расторжении брага Мурата и Ани, но есть еще два вопроса, которые суд должен был решить: опека над дочерью и раздел имущества. По украинскому законодательству любой из супругов может претендовать на имущество, совместно нажитое в браке, если докажет что активы приобретались на его средства. Известно, что у Мурата есть несколько ресторанов, а также недвижимость в Украине, а у Лорак есть несколько квартир в Москве. Причем, кто из них платил за активы не понятно. Мурат очень небедный человек, но и Ани прекрасно зарабатывает.

На первый взгляд, может показаться, что Мурат мог спонсировать свою супругу. Он известный у себя на родине успешный предприниматель, но бизнес в Турции и в Украине ведут по-разному. Мурат мог просто не учесть коррумпированность украинских чиновников и прогорел, а Ани спонсировала все его проекты, что не ранить гордость гордого возлюбленного. Логично предположить, что после новости об измене Лорак урезала и вообще прекратила оплачивать расходы Мурата, что вызвало недовольство мужа. Получается, бедный оступившийся муж уже не нужен со своими бизнес-проектами, как будто ничего и не было между ними, теперь все внимание обращено к давнему другу.

Кстати, большинство поклонников Лорак и Лазарева уверены в том, что отношения между исполнителями были всегда, и теперь они уж точно сообщат о них официально.