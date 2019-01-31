«Агрессивная бывшая»: Собчак до сих пор не может забыть страстные отношения с Тимати

Вчера, 23:55

Телеведущая может быть любимицей матери Тимати - Симоны, ведь Ксения до сих пор бросает колкие замечания в сторону Решетовой, нынешней девушки исполнителя, а Юнусова, в свою очередь, по всей видимости, только радуется им, сам же исполнитель старается на них не реагировать.

Отношения между Ксенией Собчак и рэпером Тимати зародились в далеком 2006 году, считают поклонники. Именно тогда незадолго до выхода провокационного клипа с их участием «Потанцуй со мной», телеведущая расторгла помолвку со своим женихом, миллионером Александром Шусторовичем. Буквально за неделю до предполагаемого торжества они с мужчиной расстались, даже не объявив причины разногласий. Однако, телезрители все сделали за них. По мнению фанатов, роман с Тимати удержал Собчак от будущей свадьбы.

Позже в Сеть попали провокационные видеоролики, на которых запечатлены исполнитель и телеведущая в достаточно пикантных деталях. Тогда это вызвало большой скандал и общественный резонанс. Сама же Ксения заявила, что кадры подобного рода были опубликованы незаконно и ни о каком пиаре речи не идет, так как затронута непосредственна репутация артистов. Позже они все-таки расстались, и теплых отношений им сохранить не удалось. По всей видимости, именно это послужило причиной тому, что Собчак сильно критикует самого Тимати, его творчество, а в особенности его новую девушку Анастасию Решетову.

Смотрю на такую женщину, понимаете. Я думаю: «Господи! Бедная Симона Яковлевна!» Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас! — заявила ведущая на премии МУЗ-ТВ.

Сам Тимати никак не отреагировал на такие заявления и «агрессивная бывшая» могла спокойно продолжать свои нападки на Решетову. За нее заступилась соведущая Собчак Анастасия Ивлеева и назвала коллегу «язвой».

Возможно, Собчак до сих пор не может забыть страстные отношения с Тимати и ее обижает то, что он на данном этапе никак не обращает на нее внимания, и всячески может стараться его привлечь. К тому же, ее нынешний супруг, по всей видимости, не совсем ее устраивает, так как связанная с этим серия скандалов показывает ее не с лучшей стороны. Как бы то ни было, Ксения всегда старается колко «задеть» своего оппонента и практически всегда ей это удается, как и в случае с Анастасией, которая отреагировала на нападки в своем Instagram.

Один из самых полезных жизненных навыков — это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу, — написала Решетова.