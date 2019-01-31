Дмитрий Нагиев тайно женился?: Актер может снова скрывать семью из-за фанатичной любви к работе

Вчера, 23:33

Дабы иметь больше поклонниц и, как следствие, успеха, харизматичный актер умалчивал брак с Алисой Шер. Сейчас Нагиев вполне может держать в тайне отношения с Анной Спектор или Натальей Коваленко.

У Дмитрия Владимировича, без преувеличений, миллионы поклонниц самых разных возрастов. Все они мечтают оказаться рядом с брутальным кумиром, каждый раз вздрагивая, когда актер обращается к некой женщине через соцсети. К примеру, в последний раз Нагиев посетовал на желания возлюбленной удивить ее в постели. Просто безобидная шутка, Дмитрий действительно одинок, скажете вы. А мы вам ответим: не все так однозначно, особенно, учитывая пикантное прошлое артиста-фанатика.

Нагиев неоднократно признавался, как сильно он предан работе. Из уст актера это звучит как обычный факт без подробностей. О том, на какие жертвы Дмитрий шел ради успеха в шоу-бизнесе, чаще рассказывают приближенные или экс-приближенные к нему люди. Едва ли не лучше всех фанатичную любовь Нагиева к работе описала его бывшая супруга Алиса Шер, что совсем неудивительно, учитывая профессию экс-Нагиевой - писательница.

Мы не будем цитировать Аллу Щелищеву (настоящее имя Алисы Шер) слово в слово, а лишь вкратце обоснуем предположение, почему Дмитрий Нагиев может снова скрывать семью из-за преданности профессии. Итак, харизматичный артист очень много работает, рассказывала Шер, повторив слово «очень» трижды. Дима никогда не опаздывает и не подводит людей. Какие бы проблемы не настигли его в жизни, думая о работе, он без проблем сможет от них абстрагироваться. Более 10 лет Нагиев не пьет, ведь в определенный момент он понял, что в любое время суток его может позвать работа, а быть пьяным или даже выпившим в такой момент попросту недопустимо.

И, наконец, вишенка на торте: актер предпочитал скрывать брак с Алисой ради поклонниц. Нет, Дмитрию Александровичу не нужны молодые любовницы, просто в его мире крутость артиста измеряется в численности фанаток, а обручальное кольцо на безымянном пальце способно подкосить их ряды.

Как видим, Нагиев не то чтобы влюблен, он по-настоящему болен работой. Учитывая все вышеперечисленные факты, невольно перестаешь удивляться вопросу: Дмитрий Нагиев тайно женился? Ведь все мы знаем, а кто забыл, мы напомним, что у актера якобы есть сразу 2 семьи с внебрачными детьми в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Предполагается, шоумен не вступал в брак ни с Анной Спектор, ни с Натальей Коваленко, помогая одиноким мамам финансово, но у нас достаточно фактов, чтобы сделать и обратное предположение.