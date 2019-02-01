«Прилучный довыделывался»: Избитая Муцениеце начала контролировать измены мужа прямо на съёмках-Сети

Сегодня, 17:29

После избиения на Новый год Агата решила частичной уйти из соцсетей и сосредоточится на отношениях с Прилучным. Актриса решила оградить мужа опекой от других женщин, решив сниматься с ним в одном сериале.

Проблемы в браке актёра Павла Прилучного и Агаты Муцениеце начались ещё летом в 2018 года. Супруги были вынуждены взять перерыв в отношениях из-за насупившегося кризиса. Хоть пара и померилась, но перед Новым годом Прилучный якобы жестоко избил жену, которой приписывают измены. Недавно Муцениеце могла намекнуть, что они с Павлом уже вынуждены работать вместе. Избитая женщина якобы начала контролировать измены мужа прямо на съёмках.

В недавней публикации Агата решила спросить у поклонников в Сети, как им новый сериал «Возмездие», в котором они с супругом играют роли. Люди высказали своё мнение о фильме. Сюжет и режиссёр в духе «НТВ», но что их действительно интересует, так это игра Павла и Агаты. Она вызывает у зрителей восторг, но решение супругов принять совместное участие в съёмках могло быть принято из-за больших проблем в семье, ведь недавно полиция подтвердила факт вызова в дом Прилучных.

Стоит отметить, якобы избитая Агата заявление на Павла не писала, видимо супруги выяснили отношения, но факт наличия криков и шумов в их «семейном гнёздышке» никто не отрицал. Возможно, Прилучный и Муцениеце из-за подобных конфликтов и начали работать. Супруги больше не могут терпеть постоянных ссор и решили наладить отношения.

Так как Агате и Павлу приписывают измены, то не исключается, что общая работа должна избавить супругов от сцен ревности. Именно романы на стороне якобы и являются главной причиной семейных драм.

Пара старается оградить друг друга от возможных рисков контакта с противоположным полом на съёмочной площадке, считают в Сети, так как актёр «довыделывался» с «избиением». Кроме того, в одном из своих интервью Муцениеце отметила, что хотела бы проводить с супругом больше времени.

По словам Агаты, они с мужем с радостью согласились играть вместе. Им удобно работать друг с другом, ведь изначально они были коллегами, а не парой. Вместе с этим, женщине нравилось, что они будут вместе даже по пути на съёмки.

Таким образом, Муцениеце и Прилучный могут работать вместе из-за желания наладить отношения в семье. Из-за этого, Агата якобы решила меньше проводить времени в соцсетях, чтобы не порождать слухи. Попавшая в сеть информация об избиении сильно повлияла на супругов, и теперь они более осторожны. Но желание решить конфликты очевидно, ведь кроме брака у них есть и маленькие дети, ради которых стоит сохранить семью.