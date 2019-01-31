Вчера, 23:03

Красавица Марина наверняка унаследовала после смерти супруга огромное состояние, которое не может не заинтересовать, но чтобы отхватить кусок от пирога надо дождаться подходящего момента.

При жизни супруга Марину Зудину никто не упрекал в ветрености, а уж тем более в изменах, но Олега Табакова уже давно нет, а Марина все еще достаточно молода и привлекательна, поэтому вряд ли кто-то осудит ее за новые романтические отношения, тем более, что в браке женщина вряд ли сполна могла насладиться сексом. Карьеру Зудина также положила на алтарь брака, занявшись домом, она все глубже оказывалась в тени своего знаменитого мужа.

Несмотря на то, что Марине Зудиной приписывали множество романов, на самом деле ее ничего не связывало с другими мужчинами, кроме совместной работы на сцене.

Недавно появились слухи о романе Марины Зудиной с известным режиссером Константином Богомоловым. До недавнего времени в эти предположения мало кто верил, так Богомолов считался прекрасным семьянином, но скандальная история с Собчак заставила взглянуть на такую возможность иначе. Возможно, между Зудиной и Богомолова действительно есть романтические отношения, но пара тщательно скрывает их, ожидая подходящего момента.

В соцсетях уже обсуждают, кто из двух женщин более подходит на роль любовницы. Есть мнение, что Собчак вряд ли могла бы заинтересовать серьезного мужчину. Она слишком погрязла в скандалах, а ее грубость порой просто шокирует. Другое дело Марина - романтичная , утонченная, хорошо разбирающаяся в искусстве, но главное у Зудиной денег больше.

Богомолов мог использовать Собчак как ширму для настоящего романа, а скандал могла спровоцировать сама Ксения, чтобы «вывести на чистую воду» Богомолова, который мог устать от мнимой возлюбленной и попытаться порвать с ней отношения, но не учел взрывной характер Ксении, за что и поплатился.