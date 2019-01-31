«Бухала и не успевала на съёмки»: Саша Черно прокомментировала драку с Либерж Кпадону

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По мнению скандальной участницы «Дома-2», Саши Черно, провокатором выступила Либерж Кпадону.

Две фигурантки многих скандальных историй на территории телестройки вновь сцепились в кулачном бою. Однако в этот раз их драка обсуждается общественностью намного активнее, поскольку за Сашу Черно заступился её муж. Либерж уверяет, что Иосиф Оганесян набросился на неё и ударил так, что на её лице остались царапины. Черно берёт вину на себя, оправдывая поступок тем, что Либерж набросилась на неё со спины, как «крыса», а Оганесян поступил, как мужчина. При этом Кпадону должна сказать Оганесяну спасибо за то, что «он её не убил».

Саша Черно прокомментировала драку довольно эмоционально, но всю вину за создание конфликта возложила на соперницу, которая якобы в пьяном состоянии стала оскорблять её. По мнению Черно, конфликт был спровоцирован Кпадону с целью вернуть себе положительную репутацию на проекте за счёт поддержки зрителей «Дома-2». Зачастую, поклонники телепроекта склонны поддерживать всех врагов негативных персонажей, к которым относится и Саша Черно.

Однако этот случай послужил примером обратной реакции, ведь поддержку в итоге получает именно Саша Черно. Поклонники шоу также выразили уверенность, что Либерж сама загубила свою карьеру. Это подтвердила и Черно, ответив согласием на комментарий фаната о том, что Кпадону много «бухала и не успевала на съёмки» шоу, из-за чего и впала в немилость продюсеров, которые лишили её должности ведущей.