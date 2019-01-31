«Тимати -двустволка»: В Сеть попали данные о бисексуальности рэпера

Вчера, 22:57

Тимати на самом деле скрывает свои сексуальные предпочтения, считают пользователи. Ранее он высказывался о том, что половые связи с разными девушками – это совершенно нормально, а он сам потерял счет партнерам. Подобная точка зрения подтолкнула общественность к выводам о том, что он сам любит эксперименты в постели.

Тимати на данный момент имеет постоянную девушку в лице Анастасии Решетовой уже на протяжении долгого времени. Однако, ранее он высказывался о том, что иметь половые связи с разными девушками – это совершенно нормально и он практически не помнит количество партнеров, которые у него были. При этом он совершенно спокойно высказался «за» групповой секс, что достаточно странно и в действительности может означать, что он не против еще одного мужчины в компании с собой и одной девушкой. При этом позже он сообщил, что насчет своей нетрадиционной сексуальной ориентации ничего не может сказать, так как «не по мальчикам», подчеркнув, что у него много знакомых геев и он их совершенно не осуждает.

С точки зрения психологии, отрицание своей вины через обвинение и упоминание другого с таким же качеством является прямым признаком либо стеснения при упоминании данной темы, либо смущению из-за того, что таковое качество имеется у него. При этом после этого интервью в Сеть попали данные о бисексуальности рэпера и некоторые прозвали его «Тимати-двустволка», что означает его разные взгляды на половую жизнь.

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При этом сейчас существует предположение о том, что относительно новый подопечный рэпера, Крид, имеет с ним некие отношения. Однако, это все остается на уровне догадок, а для общества оба исполнителя спокойно играют роли «братанов», которые защищают друг друга и хорошо общаются.

Таким образом, неоднозначное интервью Тимати плюс неординарная фантазия пользователей и их определнные знания в области психологии могли породить предположения об ориентации исполнителя. Сам он эти данные не раз опровергал и все еще убеждает общество в том, что ему нравятся исключительно девушки.