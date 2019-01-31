Собчак в прошлой жизни была болонкой: Галкин станет облезлым котом - мотивы Высоцкого

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Индусы были не дураки, предполагая жизнь до и после. В Сети активно вспоминают песни Владимира Высоцкого после годовщины его рождения.

Судя из них, Собчак в прошлой жизни была болонкой. Галкин, который начал зарабатывать, парафиня старух, станет облезлым котом. Всё это мотивы (или предсказания) Владимира Высоцкого.

Про Ксению Собчак. «А этот милый человек был раньше добрым псом». На доброго пса, как то не очень похоже. Болонка, в самый раз. От такой собаки в доме одна шерсть. Ни на что не годная порода. Однако, тяфкает на всех, уверенная в своей полной безнаказанности.

Естественно, если хозяева рядом. И корм подадут. Своевременно и в достаточном для спокойного сна количестве. Это, заметьте, про болонку. Никто пока не доказал, что человек или другое живое существо может инкарнироваться.

«А вот тот облезлый кот был раньше негодяем». При всём уважении к Максиму Галкину, то, что он сейчас «стебётся» над старухами, уважения ему не добавляет. Прогноз может оказаться верным.

У Ахеджаковой, простите, и так судьба непростая. Зачем смеяться над 80-летней пожилой женщиной? Раньше таких иначе, чем негодяями не называли.

Так, что, если теория индусов и Высоцкого верна, будущее этого юмориста – облезлый кот.