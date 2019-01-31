«Твоя любовь-это так красиво»: Лазарев срочно вернулся с отдыха в Дубае из-за развода уже свободной Ани Лорак-Сети

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Сергей приехал в страну перед разводом Каролины, чтобы поддержать свою «давнюю знакомую». Теперь певица официально свободна и давний роман может вспыхнуть с новой силой.

Сегодня, 31 января, украинская певица Ани Лорак официально развилась со своим супругом бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Заседание прошло в Шевченковском районном суде в Киеве, а продлилось оно не больше 15 минут, предают очевидцы.

Об официальном расторжения брака Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу рассказала секретарь Шевченковского суда. При этом, вопросы о делёжке совместного имущества певицы и её экс-супруга вместе с вопросами о ребёнке остаются не решёнными. Отдельные иски не были поданы ни одной из сторон.

Согласно украинскому законодательству, один из супругов при желании может доказать, что недвижимость или машина были куплены исключительно на его деньги. Лорак же владеет рядом квартир в Москве, а Мурат держит несколько ресторанов и недвижимость в Киеве. При этом не понятно, кто кого спонсировал, ведь экс-супруг Каролины достаточно обеспеченный бизнесмен.

Как бы то ни было, сейчас Ани Лорак официально разведённая и свободная женщина, поэтому всех фанатов и весь шоу-бизнес беспокоит один вопрос: «Кто станет новым избранником певицы?». Примечательно, что ей уже давно приписывают роман с Сергеем Лазаревым, поэтому расставание с Муратом может послужить толчком к развитию отношений.

Как бы то ни было, перед разводом Лорак Лазарев опубликовал в своих соцсетях снимок стаканчика с кофе. На нём было написана цитата из одной из песен Сергея: «Твоя любовь – это так красиво». На этом фоне артист в срочно вернулся с отдыха в Дубае. Поклонники сразу же решили, мол это произошло из-за развода уже свободной Ани Лорак.

Сергей действительно очень быстро покинул экзотическую страну, вернувшись домой прямо в преддверии разрыва Лорак с мужем. В Сети сразу же принялись жалеть украинскую певицу, ведь развод получил широкий резонанс из-за измен её бывшего мужа. Однако в это же время фанаты уверены, что вскоре Лорак ждут новые официальные отношения именно с Лазаревым, который якобы сорвался с отдыха только ради поддержки своей возможной возлюбленной.

Как бы то ни было, официально Лазарев и Лорак всегда отрицали романтические отношения. Артисты всегда указывали на дружбу между ними и исключительно творческий союз. Тем не менее, поклонники не теряют надежду, что вскоре выяснится противоположное.