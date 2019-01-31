«Перелом в двух местах»: Виктория Боня перегружает дочь из-за личных амбиций – психолог

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Недавно девочка сломала руку и Виктория поделилась этой бедой со своими подписчиками. Странно лишь то, что она не рассказала ничего о том, как именно ее дочь получила травму. Специалист уверен, что проблема может быть в самой телеведущей и именно ее невнимательность могла привести к перелому.

В своем аккаунте в Instagram Виктория Боня поделилась тем, что ее малолетняя дочь получила травму руки. Изначально врачи не нашли у девочки серьезных повреждений и наложили гипс «на всякий случай», чтобы зафиксировать руку, так как Анджелина жаловалась на сильную боль. Однако сама Виктория усомнилась в компетентности доктора и решила перепроверить сведения о травме дочери. Она оказалась права. Другой травматолог обнаружил у Анджелины перелом в двух местах, и гипс она будет носить в течение четырех недель.

Психолог, изучив данную ситуацию, выдвинул ряд вопросов, на которые сама Боня не смогла бы дать, скорее всего, ответов. Во-первых стоит заметить, что сама Виктория не пожелала обрисовать ситуацию хотя бы вкратце. Во-вторых, она утверждает, что ее девочка занимается многими видами деятельности и, по сути, травму она могла получить во время гимнастики или же на катании на скейтборде. Естественно, что мать очень гордится дочерью, но стоило бы ограничить круг ее травмоопасности, ведь упасть так, чтобы сломать руку необходимо постараться и любая мама заметит это вовремя. Либо самой Бони не было рядом и девочка была на занятиях, либо Виктория могла отвлечься и не заметить того, как травмировалась Анджелина.

Первое наиболее вероятно, ведь сложно пораниться так, чтобы было незаметно, тем более получить столь серьезный перелом. Плюс ко всему, сама Боня утверждала, что девочка жаловалась на боль, но изначально они решили, что это всего лишь ушиб. Психолог считает, что в какой-то степени Боня перегружает дочь из-за личных амбиций, так как не позаботилась вовремя о ее безопасности и не обратила должного внимания на ситуацию.

Как бы то ни было, поклонники и специалист желают Анджелине скорейшего выздоровления и в будущем поменьше травм, связанных с переломами, так как они носят серьезный характер и способны надолго вывести человека из жизненного пространства.