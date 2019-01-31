«Выпали от стресса»: Ани Лорак может скрывать под париком отсутствие волос

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Внешность певицы все чаще подвергается критике подписчиков, а недавно появились основания считать, что пережитые потрясения могли серьезно отразиться на здоровье артистки.

Переживания из-за предательства любимого человека и слишком загруженный график не могут не сказываться на внешнем виде певицы. Поводом для таких заключений стало недавнее фото, которое звезда разместила в своем Instagram с постом о том, что 5 февраля она отправляется в новый гастрольный тур. На первый взгляд ничего необычного на снимке нет. Красивая женщина, вполне довольная собой. Идеально подходящее фото для анонса, но некоторые заметили, что волосы у Ани ненастоящие – это парик.

Поклонники не привыкли видеть кумира в парике. У Лорак всегда были прекрасные волосы, тщательно ухоженные и красиво уложенные. Неудивительно, что вид дивы в парике поверг некоторых в шок.

Складывается такое впечатление, что Ани Лорак воспользовалась париком ни из-за нехватки времени, а может скрывать под париком полное или частичное отсутствие волос. «А зачем парик? Где волосы?», «Это парик или волосы такие неухоженные?», «Что случилось? Где волосы?», «Вы заболели? Надеюсь ничего серьезного», « Очень грустные глаза на фото. Так непривычно», «Очень изменилась. На себя не похожа», «Улыбка только подчеркивает грусть в глаза», «Грустная очень и наверно лысая», «Волосы начали выпадать от стресса или это просто неудачная прическа?», «Берегите себя. От стресса можно не только волос лишиться», - переживают подписчики.

Основания для переживаний действительно могут быть. Ани Лорак очень много работает, а нервные потрясения бесследно не проходят, поэтому фанатов понять можно. Но вполне вероятно, что у звезды просто не было времени на прическу или это вообще не парик, а такой эффект отражения света.

Сама певица пока никак не прокомментировала переживания фанатов.