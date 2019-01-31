«Вали к пиндосам»: «Русофоб» Иван Ургант лишится шоу на «Первом» из-за «любви к США»

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Патриотизм ради рейтингов и неуважительные высказывания в адрес соотечественников могут закрыть телеведущему дверь перед федеральным ТВ.

Иван Ургант вернулся из Лос-Анджелеса, где его семья провела зимние каникулы, подведя итоги заграничного отдыха в эфире «Первого канала». Видимо, телеведущий забыл, что, благодаря Владимиру Соловьеву, Дмитрию Киселеву, Сергею Брилеву и прочим скандальным ньюсмейкерам, зрители федерального ТВ не очень любят слушать, как их успешным соотечественникам понравилось отдыхать в США. Итогом рассказов Урганта о тяжелом перелете, ДТП и непогоде в Лос-Анджелесе стали недружественные реплики его зрителей в соцсетях. «Вали в пиндосию» и более грубыми комментариями юзеры, видимо, постарались напомнить Ивану, как сильно его патриотизм, показанный по ТВ, разнится от любви к родине за кадром.

Младший Ургант любит Россию, когда это трендово. Не случись у нас в стране ЧМ-2018 по футболу, мы бы вряд ли увидели телеведущего в футболке национальной команды или с «усами надежды». Не обвини WADA спортсменов РФ в употреблении допинга, Урганта вряд ли бы так сильно интересовала их дальнейшая судьба, и таких примеров масса. ТВ-звезда может даже раскритиковать США перед перелетом за океан за признание покойного Иосифа Кобзона персоной нон грата в Штатах. Все, что угодно, лишь бы оставаться в тренде.

А когда в мире все спокойно, как ведет себе Иван? Он высмеивает телеканал «Спас», оскорбляя чувства верующих христиан, неудачно шутит о Великой Отечественной войне, воскрешая солдата угрозой не выплатить гонорар, критикует русскую культуру за непризнание существования других культур и огорчается, что в России не сделать того, что можно сделать в США, к примеру, пригласить на шоу политика и растрепать ему прическу, как это было с Дональдом Трампом у Джимми Фэллона.

За подобное лицемерие Ургант неоднократно «выхватывал» от Сети, сейчас Ивана настигла новая волна негодования. Не исключено, что если так дальше пойдет, то скандальный «русофоб» может лишиться шоу на «Первом канале» из-за «любви к США». Ведь на Урганта жалуются не только рядовые зрители, но и представители власти, как это было с вышеупомянутой шуткой о ВОВ. Да и близкие к самому Владимиру Путину люди явно недолюбливают шоумена, достаточно вспомнить его скандал с не менее спорным патриотом Владимиром Соловьевым.

К слову, «Вечерний Ургант» приелся зрителю, что чревато потерей рейтингов. То бишь, если у «первой кнопки» возникнут более серьезные проблемы из-за Ивана Андреевича, не исключено, что ему укажут на дверь. Вот тогда можно будет исполнить давнюю мечту и мигрировать в США, дабы проверять на подлинность прически местных политиков.