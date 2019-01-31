«Шизофрения или наркотики?»: Рассказ Кати Лель об НЛО может стать причиной госпитализации в психбольницу

Сегодня, 19:04

Катя Лель призналась, что инопланетяне украли у нее зубы в 16 лет. При рассказе о событиях того судьбоносного дня певица даже заплакала, что говорит о серьезности ее слов. Правда, пользователи сети заподозрили Лель серьезной болезни, поскольку здоровый человек такого рассказывать не станет.

В сети гадают, что же на самом деле мучает Катю Лель - шизофрения или наркотики, которые могли затуманить ее разум. Многие переживают, что рассказ Кати Лель об НЛО может стать причиной принудительной госпитализации певицы в психбольницу из-за того, что эти факты далеки от реальности. Часть скептиков и вовсе сочли, что ее признание об увиденном НЛО - это плохая выдумка пиар-агента, поэтому все сказанное Лель похоже на нелепую ложь.

Безусловно, проверить Катю Лель и правдивость ее слов сложно, поскольку для этого как минимум необходим детектор лжи. Если эта история наберет обороты, и певица будет вынуждена пройти проверку на полиграфе, и окажется, что она не врет, то есть большая вероятность, что ей придется обследоваться у психиатра. Пользователи сети от себя пишут, что такие впечатления у человека могут возникнуть из-за употребления тяжелых наркотиков или острой стадии шизофрении. Поэтому и в первом, и во втором случае певице может понадобиться помощь специалистов.

Некоторые юзеры в сети заметили, что мимика Кати Лель выдает неправдивость информации: она якобы не вспоминает события, а придумывает их на ходу. Правда, так ли это - станет понятно со временем, а сейчас остается только с ужасом наблюдать, как представители СМИ пытаются выдать интервью с ней за невероятную сенсацию.