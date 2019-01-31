«Морит старика жирными диетами»: После развода Брухунова взялась уничтожать Петросяна через еду

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Татьяна решила «угробить» Евгения Вагановича в его же доме. Женщина «пичкает» пожилого юмориста вредной пищей. Петросян уже поправился, но из-за сердца ему нужно соблюдать строгую диету.

Вот уже больше месяца Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не скрывают своих отношений. Пара уже давно живёт в месте, на новогодние праздники они ездили на отдых в Испанию, а недавно Брухунова и Петросян впервые появились на людях в Театре Олега Табакова.

Складывается впечатление, что Татьяна не отпускает Евгения Вагановича ни на шаг – начиная от походов в рестораны ради обеда, заканчивая досугом. Действительно, в интервью женщина признавалась, что сейчас ей очень важно следить за здоровьем пожилого юмориста. Однако, недавно в Сети появились данные, что Брухунова после развода на самом деле взялась уничтожать Петросяна, а не заботиться о нём, и делает это женщина через еду.

В большом интервью на телевидении Брухунова, возможно ради отвода глаз, рассказала трогательную историю. По словам Татьяны, несколько лет назад она забрала больного Петросяна к себе домой, ведь у него дома заботиться было некому. Затем она отметила, что самое главное для неё сейчас это забота об артисте.

Первое, что нужно Петросяну с его больным сердцем и возрастом – лекарства, а второе – здоровое питание. Лекарства Евгений Ваганович употребляет, но вот диету не соблюдает, что недавно показала сама Брухунова в своих соцсетях. Женщина опубликовала ролик, в котором она готовит обед, а именно жарит куриные голени на сковороде в белом соусе. Их обильное количество указывает, что Татьяна готовит не только на себя, но и на Петросяна. Казалось бы, здесь нет ничего плохого: женщина заботится о мужчине, с которым живёт, но учитывая вредность такой пищи для стариков, можно сделать другой вывод. Татьяна якобы морит старика «жирными диетами».

Диетологи в один голос гласят, что правильная диета является залогом долгой жизни для пожилых людей, но в случае с Петросяном, он ест всё подряд. Его часто можно заметить в ресторане за порцией не совсем здоровой пищи, а употребление большого количества жаренных голеней показывает, чем юморист питается дома.

По словам экспертов, жаренная жирная еда в жирном соусе старикам конечно же запрещена. Своей «заботой» и готовкой Брухунова просто вредит Петросяну, а не заботится о нём. В последнее время Юморист также набрал несколько лишних килограммов, а лишний вес значительно влияет на его больное сердце.

Как бы то ни было, это всего лишь слухи. Никаких официальных заявлений сам Петросян не делал. Кроме того, пока что юморист чувствует себя замечательно, о чём свидетельствует его концертный график. Возможно, это действительно полностью заслуга Брухуновой.