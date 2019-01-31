Звезда группы «Мираж» бросила больного мужа ради молодого любовника

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Светлана Разина не долго задержалась во втором браке и решила променять его на 25-летнего танцора. Звезда 80-х забросила больного мужа и уделяет все время только молодому любовнику.

Удивить россиян молодым мужем довольно сложно, ведь таких пар на звездном олимпе довольно много - Пугачева, Гурченко, Бабкина, Лолита. Свиридова и этот список можно продолжать долго. Встать в один ряд с такими знаменитостями решила и солистка группы «Мираж» Светлана Разина, которая в свои 56 лет закрутила роман с 25-летним парнем из подтанцовки Динаром Башировым.

Ситуацию начала раздувать 20-летняя девушка пассии Разиной, которая добивается встречи с певицей для откровенного разговора. Алиса Касьянова рассказала, что они уже готовились к свадьбе, как на горизонте любимого появилась солистка «Миража» и сломала все планы. Примечательно, что просветил девушку о сложившейся ситуации совершенно посторонний человек, который показал обманутой невесте видео, на котором Алиса увидела Динара в компании Светланы. Артистка и танцор миловались за столиком в кафе. Девушка была в шоке, ведь избранник изменяет ей с женщиной на 30 лет старше себя самого.

Светлана Разина заявила, что давно знакома с Динаром, но их отношения исключительно рабочие. Звезда заявила, что они познакомились года два назад, в коллектив он попал случайно – пришел на замену заболевшего парня. Динар хороший фотограф, сделал хорошую фотосессию, которая и сблизила влюбленных. Разина не отрицает, что встречалась с молодым человеком, но постоянно хотела уйти из-за разницы в возрасте, противником был возлюбленный, который обещал назло жениться.

Певица рассказала, что порочащую ее информацию распространяет ее давний друг Валерий, который сам давно в нее влюблен, но положительного ответа не получал. А вот сам Баширов отрицает связь со звездой «Миража», но вот дружеские отношения между ними все же есть, хотя проверка на детекторе лжи все же показала, что танцор лукавит. Его отношения с певицей уже давно вышли за рамки деловых, у них был интим. Более того, Динар получал от знаменитой возлюбленной деньги и дорогостоящие подарки.

Поклонники Разиной осуждают певицу, ведь новая любовь заставила ее забыть о муже, который находится в больнице и требует помощи и поддержки. Теперь знаменитость засыпают обвинениями в том, что она купила себе мальчика и растоптала чувства законного мужа.