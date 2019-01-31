«Могла бы извиниться!»: Билеты на концерт Пугачевой могут сдавать из-за ее равнодушия к конфликту Галкина и Ахеджаковой

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Алла Пугачева парой слов могла бы помирить Лию Ахеджакову и Максима Галкина, и принести извинения за причиненные неудобства от лица семьи. Пассивная позиция может отразиться на посещаемости ее предстоящего концерта в честь 70-летия.

Известно, что Лия Ахеджакова затаила обиду на мужа Примадонны, Максима Галкина, который высмеял ее гражданскую позицию. При этом комик уже успел заявить, что не видит в своих пародиях ничего обидного, и имеет право на такой юмор, который, по его словам, не несет никакого негатива, а просто обыгрывает реальную ситуацию, которая сложилась в России на данном этапе. При этом всем известно, что Галкин, в случае конфликтов супруги с коллегами, старается защитить Пугачеву, но она в данной ситуации с Ахеджаковой решила остаться в стороне.

Ни для кого не секрет, что поклонниками Пугачевой в основном являются люди зрелого возраста, которые отчасти любят и Лию Ахеджакову, звезду ушедшей эпохи. Поэтому конфликт мужа Примадонны может напрямую сказаться на ее возобновленном творчестве - как минимум, ради того, чтобы не выглядеть в глазах поклонников алчными. А так думает часть поклонников Ахеджаковой - получается, что Галкин зарабатывает на имени артистки деньги, используя ее в качестве героя своих пародий. Алла Борисовна могла как минимум поддержать супруга и извиниться за причиненные неудобства, которые создал актрисе ее супруг, зарабатывая деньги на семью, и тем самым избавила бы себя и Галкина от желчи, которую ежедневно выливают пользователи сети на звезд.

«Могла бы извиниться! Галкин же согласовывает с тобой все номера, без тебя там не обходится, Аллуся. Тем более, что деньги, сделанные на образе Ахеджаковой, он несет тебе и твоим детям. Не боишься, что билеты начнут сдавать?» - пишут в сети.

Безусловно, тяжело предсказать поведение поклонников Пугачевой, Галкина и Ахеджаковой заранее, но, как оказалось, многие на стороне актрисы. По крайней мере, использование образа Ахеджаковой считается неуместным из-за ее преклонного возраста - обычно такие люди воспринимают шутки в свой адрес за оскорбление, поэтому данной ситуации можно было избежать, будь Примадонна или Галкин предусмотрительнее.