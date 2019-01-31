«Один в один!»: 6-летний сын Анфисы Чеховой стал копией своего отца – фанаты

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Повзрослевший сын телеведущей уже становится похожим на своего отца-грузина.

41-летняя Анфиса Чехова души не чает в своем единственном 6-летнем сыне Соломоне. Недавно телезвезда рассказала поклонникам, что у ребенка стали активно выпадать молочные зубы. Поклонники Чеховой стазу же начали отмечать, что Соломон уже в свои юные годы стал настоящим красавцем и буквально копией своего отца Гурама Баблишвили.

«Вот это красавец! Капец будущим девчонкам!», «Особенно на папу здесь похож», «Какой же Солик божественно мил, дитя безграничной любви», «Красивый мальчишка у вас», «Папа, один в один», «Какие же всё-таки грузинские мужчины красавцы», «Даже брови густые папины», - прокомментировали снимок мальчика фанаты телеведущей в соцсети Instagram.