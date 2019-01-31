«Клеймо Бузовой»: Тодоренко и Топалова могут записать в «мошенники» после розыгрыша

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Именной giveaway Регины Тодоренко и Влада Топалова может испортить артистам репутацию, а также привести к блокировке их страниц в социальных сетях из-за нарушения правил сообщества. С такой ситуацией в сентябре 2018 года столкнулась Ольга Бузова, которую заподозрили в мошенничестве со спонсорскими деньгами.

Регина Тодоренко и Влад Топалов не унимают попыток прославиться еще больше, а также заполучить целую армию подписчиков. Причем парочка делает это разными путями: то скрытые съемки журналистами их прогулки с новорожденным, то выход из обычного роддома. До этого Тодоренко долгое время мучила фанатов тем, что не рассказывала о рождении малыша, хотя об этом уже было давно известно СМИ. Теперь Тодоренко вместе с Топаловым, похоже, придумали, как в очередной раз привлечь к себе внимание и заработать большое количество денег.

Все же обольщаться новоиспеченным родителям пока не стоит: на них может закрепиться «клеймо Бузовой» из-за конкурса - в числе спонсоров розыгрыша числятся более, чем сотня человек, которые дали деньги на подарки победителям. В числе подарков числится и автомобиль Mercedes, который, по словам телеведущей, она подарит лично. К слову, Ольга Бузова в свое время также обещала подарить машину лично, но как правило, она является только лицом, которое объявляет о старте giveaway.

Тодоренко и Топалова могут записать в «мошенники» после розыгрыша, как это было с Ольгой Бузовой. Да и вообще, делать розыгрыши - дело всегда не очень приятное, поскольку в существование этих подарков мало кто верит, да и доверие к артистам, как показывает практика, после этого пропадает. Согласно комментариям, больше половины пользователей не верит в то, что победители получат подарки, а остальные и вовсе не ожидают победы. Еще часть юзеров убеждены, что победители - это подставные лица.

Стоит отметить, что Регину Тодоренко начали часто ругать за рекламные посты - она будто специально анонсирует какое-то важное событие своей жизни, затем подогревает интерес к себе и Топалову отсутствием активности на странице, а потом начинает штурмовать аудиторию рекламными постами. Эффект розыгрыша может оказаться противоположным запланированному, поскольку подписчики уже не верят звездам, которые делают из своей жизни продуманное шоу.