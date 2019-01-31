«Отдам Филю в хорошие руки»: Любовница Киркорова пожаловалась на его связь с Пугачёвой

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Катя Гусева не может наладить отношения с Филиппом из-за собственницы Аллы Борисовны. Певец нашёл время для всех: от Галкина до Орбакайте, но в это же время он рушит все планы Гусевой на нормальные отношения, буквально игнорируя её. Женщина могла просто не понравиться Алле.

За годы в шоу-бизнесе Филипп научился справляться с любыми проблемами, но вот чего он действительно не научился за всю жизнь, так это состоять в нормальных здоровых отношениях. Об это недавно в своём Instagram намекнула «любовница» Киркорова Катя Гусева.

Женщине вот уже больше полугода приписывают роман с Филиппом. Пара действительно в своих интервью подтверждала наличие отношений. Так было до недавнего времени, пока Андрей Малахов открыто в эфире своего шоу не назвал Гусеву «возлюбленной Киркорова». Казалось бы, что наконец-то «поп-король» нашёл свою вторую половинку и теперь может забыть о довольно неудачном браке с Пугачёвой, но всё оказалось иначе.

С наступлением новогодних праздников Киркоров и Гусева отправились на отдых, но каждый по отдельности. Киркоров же нашёл время для всех друзей на праздники, о чём свидетельствуют его соцсети: был Филипп и у Галкина с Пугачёвой в гостях, побывал на всех премьерах и даже съездил в путешествие в Мексику с Кристиной Орбакайте и её сыном.

Таким образом, недавно Катя Гусева в своих социальных сетях опубликовала «сториз», в котором взялась упрекать Киркорова. Женщина написала: «Самое обидное, когда запланировала с мужиком идеальные отношения, а он действует не по плану». Это указывает, что влюблённые всё ещё вместе, но в это же время намекает на проблемы в отношениях. В другой публикации Гусева указала: «Никто не проявляет к нам столько внимания, сколько бывшие наших нынешних и нынешние наших бывших». Такие слова наталкивают на мнение, что возлюбленная Киркорова пожаловалась на его связь с Пугачёвой.

Киркоров всегда был рядом со своей бывшей Аллой Борисовной, и забыть о ней в один момент конечно же он не может. Кроме того, возможно Гусева попросту не понравилась Пугачёвой, которая может тормозить развитие отношений, на и указывают посты Екатерины в соцсетях. Однако, в это же время Алла неоднократно говорила: «Отдам Филю в хорошие руки», - мол пора и ему найти вторую половинку. Однако, видимо ревность Пугачёвой как собственника даёт о себе знать.

Как бы то ни было, сейчас и Киркоров, и Катя Гусева, и даже Пугачёва переживают подъём своей популярности. Поэтому поклонники надеются, что у Филиппа и Кати всё получится, а Алла даст успешный юбилейный концерт, и на этом фоне все возможные проблемы в отношениях исчезнут.