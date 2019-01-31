Расплата за чужих жен: Гребенщиков мог обрести алкогольную и наркотическую зависимость из-за предательства

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Похоже, что артиста Бориса Гребенщикова настиг злой рок за его ошибки молодости.

Известно, что ранее популярный рок-музыкант Борис Гребенщиков страдал алко- и нарко-зависимостью, о чем поведал не в одном интервью. Безусловно, такие пагубные привычки могли появиться из-за обилия славы и ее резкого исчезновения, как это бывает со многими звездами отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Но в этой жизни, как показывает практика, всему плохому свойственно возвращаться в двойном размере. Вполне вероятно, то, что испытывает Гребенщиков сейчас - это расплата за чужих жен, которых он уводил у музыкантов своей группы.

Гребенщиков мог обрести алкогольную и наркотическую зависимость из-за предательства со своей стороны - он предавал не только друзей-музыкантов из своей группы, но и стабильно изменял своим женам, из-за чего те прожили с артистом не совсем счастливую жизнь. На его счету числятся Наталья Козловская, бывшая супруга его басиста Миши Файнштейна, Людмила Шурыгина (экс-жена Всеволода Гаккеля), Ирина Титова (с бывшей женой лучшего друга музыкант проживает до сих пор).

В интервью Борис Гребенщиков неоднократно рассказывал, что он употребил наркотиков больше за всю жизнь, чем все рок-музыканты взятые. Правда, на данный момент он испытывает неприятные чувства при упоминании данного периода, и считает это ошибкой. Да и, пожалуй, за разбитые судьбы предыдущих жен ему стоит покаяться - вторая супруга из-за равнодушия рок-музыканта едва не спилась, и ее чудом удалось вытащить из этого состояния.

Похоже, что Борису Гребенщикову не мешало бы поделиться своим опытом со своим однофамильцем - Михаилом Гребенщиковым, который, к слову, обратился за помощью к Дане Борисовой - она помогает ему побороть алкогольную и наркотическую зависимость. То ли на наличие пагубных привычек, то ли фамилия, то ли другие жизненные обстоятельства, но Михаил Гребенщиков переживает сейчас ровно то же, что и когда-то пережил его более старший коллега. В ином случае, выпускника «Фабрики звезд» может ожидать тяжелая судьба и серьезные проблемы со здоровьем - только прошедшие через все круги ада рок-музыканты знают, чем чревато применение запрещенных веществ.