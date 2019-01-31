Беременная Лопырева не боится расставания с отцом ребёнка

Сегодня, 15:16

Известная модель Виктория Лопырева в свои 36 лет готовится стать мамой, но официально не объявляет, кто же отец малыша.

Эта информация стала известна в конце прошлого года, а в начале этого выяснилось, что отец будущего малыша – бизнесмен Игорь Булаткин, который по сегодняшний день находится в законном браке с Татевик Карапетян. Совсем недавно у пары родился второй ребёнок.

Естественно подписчики модели принялись выяснять, не мучает ли её совесть: «есть такое человеческое качество как порядочность....хотя уже давно не в моде....», «Как так можно? Ни стыда не совести!».

В ответ на нападки подписчиков Виктория опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась мыслями по этому поводу. Она считает, что от хороших жён мужья не уходят. И если так случилось. Значит людям было скучно вместе. И официальный брак не повод мучатся всю жизнь с нелюбимым человеком. Она не боится расставания с отцом ребёнка и говорит, что лучше быть одиночкой, чем вдвоём в одиночестве.

Фанаты модели поддержали её мнение и восхитились красотой и мудростью: «Виктория, никого не слушайте. Вы прекрасны! Если мужчина ушел от женщины, значит было почему. Любовь - прекрасна, наслаждайтесь жизнью, будьте здоровы и благополучны».