Супергерой в запое: Бен Аффлек не будет сниматься в новом Бэтмене

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У актера окончательно «поехала крыша» после расставания с возлюбленной. Организаторы срочно ищут замену главному герою.

Новый фильм о «Темном рыцаре» ожидают в прокате уже через три года, но похоже супергерой не смог справиться с собственными проблемами. Бен Аффлек, судя по всему, в запое, поэтому спасать мир придется кому-то другому. Артист также подтвердил, что не будет сниматься в новом Бэтмене, поэтому продюсерам пришлось срочно заняться поисками нового более молодого и меньше пьющего кандидата, но пока поиски все еще продолжаются.

Известно, что кроме проблем с алкоголем у Аффлека еще окончательно сдали нервы. Недавно он расстался со своей девушкой Линдсэй Шукус, после чего у него началась депрессия. Клин клином выбить не получилось: после недельной вечеринки в женском обществе, которая сопровождалась наркотиками и алкоголем, бывшая жена Аффлека увезла его в клинику.

Бен Аффлек уже довольно давно пытается справиться с алкогольной зависимостью, но, похоже, болезнь оказалась сильнее.