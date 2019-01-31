«История с Керимовым №2»: Канделаки может опасаться раскрытия романа с сенатором Арашуковым

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В 2006 году Тина Канделаки уже соврала о несуществующей свинке ради того, чтобы ее не заподозрили в романе с сенатором Керимовым после аварии во Франции. На этот раз телеведущая решила отозвать подозрения в связи с сенатором Арашуковым постом в Telegram, который якобы делает из нее обычную соседку-приятельницу подозреваемого. Но похоже, что ей свою непричастность к жизни «самого красивого сенатора» доказать не удастся.

Недавно сенатора и друга Тины Канделаки Рауфа Арашукова задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений, в том числе и убийстве. Тина Канделаки долгое время хранила молчание, но затем под натиском подписчиков решила прокомментировать ситуацию в своем Telegram-канале. Вероятно, телеведущая пытается скрыть более близкую связь от общественности с сенатором, чем она ее представляет общественности и СМИ. Зная способности Канделаки к обману и выдумыванию фактов, чтобы доказать свою непричастность к той или иной ситуации, есть определённая вероятность, что Тина попросту погорела на очередном романе с богатым любовником.

К слову, Канделаки может опасаться раскрытия романа с сенатором Арашуковым, поскольку на нее посыпался шквал критики еще в 2006 году после того, как она попала в аварию с еще одним богачом. Данная история похожа на историю с Керимовым, правда, уже под №2, поскольку что в первом случае, что во втором Тине приходится вертеться, как уж на сковородке - как показывает практика, связи Канделаки с высокопоставленными лицами, а чаще всего с криминальными личностями, до добра телеведущую не приводят.

Даже в своем комментарии по поводу задержания Арашукова складывается ощущение, что она написала что-то далекое от реальности. Учитывая ее страсть к мужчинам с деньгами, которые не всегда зарабатывают средства честным путем, глупо говорить о том, что она выступает за справедливые наказания чиновников. Да и худеть с Арашуковым, по всей видимости, ей пришлось не так, как она это описывает - в окружении телеведущей давно поговаривают, что ее супруг уже смирился с изменами Канделаки, поэтому на 100% верить ей в том, что она просто дружила с сенатором, довольно сложно.

Раз соврав, тяжело вернуть доверие поклонников, и на этот раз подписчики Тины просто убеждены, что она скрывает связь с Арашуковым для того, чтобы не быть вплетенной в скандал с его арестом. После аварии в 2006 году во Франции, во время которой она получила ожоги вместе с Керимовым, Тину Канделаки зачастую воспринимают как женщину, которая любит деньги и пользуется вниманием состоятельных мужчин, несмотря на свое замужество.