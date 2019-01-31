«Старуху свою высмеивай!»: Униженные артисты «старой школы» уничтожат Галкина за обидную пародию на Ахеджакову

Сегодня, 13:40

Эрнст будет вынужден уволить Максима, чтобы «старая гвардия» могла приходить на телевидение без страха быть высмеянными и обиженными. Юмористу не поможет даже Пугачёва.

Известная советская артистка Лия Ахеджакова недавно дала интервью для передачи «Культура памяти», в котором резко высказалась насчёт пародии своего молодого коллеги Максима Галкина. Ахеджакова не довольна, что её имя «трепают в интернете в отвратительном качестве».

Актриса приводит в пример Галкина, который пользовался её именем, чтобы насмешить публику. По словам Ахеджаковой, пародист использовал «милую имитацию», как она пристаёт к «сильным мира сего» со словами: «Ой, я про Россию хочу поговорить!». При этом она уверена, что Галкин делает это не по своему возрасту.

Кого только Галкин не пародировал, начиная от Кобзона и заканчивая молодой гвардией Ксенией Собчак с Яной Рудковской, и каждый раз всё это ему сходило с рук. Однако, многие специалисты в сфере шоу-бизнеса и обычные поклонники уверены, что скоро шутки Галкина закончатся.

Действительно, чем больше Максим становится популярней, тем больше он себе позволяет в качестве юмориста. Со временем, его пародии стали уже не просто шутливыми, показывающие комические стороны артистов, но и более обидными, буквально высмеивающими людей. При этом на концертах Галкин старается в мягкой форме шутить о своих близких и друзьях, например над Пугачёвой и Киркоровым, но в это же время он задевает малознакомых ему певцов и актёров. Это всё наводит на мнение, что униженные артисты «старой школы» буквально уничтожат Галкина за обидную пародию на Ахеджакову, причем уже в ближайшем будущем.

В Сети предложили Галкину: «Старуху свою высмеивай, а великих не тронь!». Многие уверены, что артисты старой школы могут буквально уничтожить карьеру юмориста. Константин Эрнст открыто признавал, что аудитория телевидения является возрастной. Это объясняет бесконечные передачи со старыми артистами, которые интересны зрелому и пожилому зрителю.

Поэтому, если обиженная Галкиным «старая гвардия» ополчится против него, то Эрнсту и руководству других каналов придётся идти на уступки. В таком случае, Максим со своими пародиями лишится эфирного времени и соответственно работы, чтобы 50–80-летние артисты могли спокойно приходить на ТВ без страха быть униженными.

Как бы то ни было, Галкин уже успел отреагировать на недовольство Ахеджаковой. Юморист всё выкрутил так, мол пародия – это его право на свободу слова и самовыражения. Издеваться над артистами он не стремится, а своим номером хотел только порадовать Лию Меджидовну и её коллег.