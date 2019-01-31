Дана Борисова обеспокоена пристрастием Михаила Гребенщикова к алкоголю

Сегодня, 13:55

Известная телеведущая и певица Дана Борисова сообщила, что Гребенщиков обратился к ней за помощью и рассказал о проблемах с алкоголем.

Сама телеведущая ещё в 2017 году прошла курс реабилитации от алкогольной и наркозависимости В Таиланде. А сейчас помогает другим справиться с подобной проблемой. Дана не скрывает своих прошлых увлечений и с лёгкостью об этом рассказывает.

По её словам, совсем недавно к ней обратился выпускник Фабрики звёзд Михаил Гребенщиков. Он рассказал, что сильно пьёт и употребляет наркотики. Ведущая встретилась с ним. Поговорила, но после этого он бесследно исчез и на связь не выходил.

Слухи о его пристрастиям к алкоголю и запрещённым веществам ходили давно. А совсем недавно Гребенщикова выгнали из школы Пугачёвой «Рецитал». Там он работал креативным продюсером, и, со слов родителей воспитанников школы, последнее время стал много себе позволять: хамил детям и выглядел неподобающе.

Дана пыталась спасти от зависимости Евгения Осина и Криса Кельми, но как известно безрезультатно, сейчас в живых нет ни одного не другого. Сейчас она обеспокоена пристрастиями Михаила, и переживает, чтобы он не стал следующим.