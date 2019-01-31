Сильная и независимая от сестры: Анна Бузова создала спортивное приложение для смартфонов

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Сестры Ольги Бузовой доказала, что в состоянии самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Недавно пользователи Сети обсуждали, как Ольга Бузова отказалась покупать для своей родной сестры билет в бизнес-класс, а потому Анна вынуждена была из Франции до Москвы добираться в экономе. Сама Бузова-младшая прокомментировала ситуацию и заявила, что летает только тем классом, который сама может себе позволить. И на самом деле, несмотря на критику хейтеров, которые считают, что Анна содержанка своей богатой сестры, девушка владеет собственным магазином бижутерии и проводит спортивные марафоны.

Недавно Анна Бузова создала спортивное приложение для смартфонов, о чем и сообщила в своем Instagram. «Мы постарались создать самое удобное приложение по домашним тренировкам. Я обычно очень скромная, но здесь, мне реально кажется, что у нас получилось», - заявила сильная и независимая от сестры девушка. Теперь у хейтеров не должно возникнуть вопросов, как и чем зарабатывает Анна.