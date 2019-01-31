«Надо пережить»: Жена репера Басты пожаловалась на недостаток тепла

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Елена Вакуленко поделилась с подписчиками в Instagram, что никак не может привыкнуть к московскому холоду зимой.

Жена известного репера Баста Елена Вакуленко рассказала, что больше всего не любит месяца март и февраль. Она жаловалась на недостаток тепла и солнца, сказала, что не понимает, как можно любить эту пору года. Вакуленко призналась, что не любит зиму в Москве и спросила у подписчиков, как пережить эту серость и холод в столице.

Лена родилась в России, а в юности отец отправил её жить во Францию. В начале в 1997 году она снова вернулась в Москву, позже познакомилась с Василием Вакуленко (Баста) и осталась жить здесь по сегодняшний день. Наверное, французские зимы были не такие суровые, как в Москве и Лена не может с этим свыкнуться.

Подписчики поддержали девушку и посоветовали находить во всём плюсы, посещать баню и ценить каждый прожитый день: «Надо пережить! И надо находить плюсы! Быть иль не быть? Конечно БЫТЬ! Куда деваться», «Сходите в баню, баня всему голова)», «Зато зимой люди такие красивые, румяные дышится легко. Спится сладко, форточка открыта, в комнате прохладно. Леночка, одни плюсы!».