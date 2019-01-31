«Шукшину хватит удар»: Алибасов мог закрутить роман с Бледанс

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Похоже, что эпатажный Бари Алибасов наконец-то нашел себе не менее яркую пару. И ею могла стать Эвелина Бледанс, известная своими провокационными выходками.

Видимо, Шукшину-Федосееву хватит в скором времени удар из-за того, что поклонники подозревают ее супруга, Бари Алибасова в неверности. Алибасов мог закрутить роман с Бледанс - полагают пользователи сети. На фото, которое выложила артистка себе на страницу в сторис заметно, что продюсер нежно обнял Бледанс и держал ее за руку, из-за чего у многих сложилось впечатление, что созревает новый скандальный роман.

Всем известно, что Бари Алибасов всегда питал слабость к женщинам. В частности, ему не составит труда жениться и развестись снова. Но не так давно продюсер группы На-На шокировал женитьбой на своей давней любви, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Этот брак обсуждали все ток-шоу, и похоже, что сам Алибасов был не против такого внимания к своей персоне. Засветившись в компании с Бледанс, продюсер породил новую волну слухов о своей личной жизни, поскольку известно, что сама Эвелина даже делала ЭКО в эфире шоу Малахова, что указывает на ее страсть к вниманию и эпатажу.

Сейчас Эвелина Бледанс занимается воспитанием сына с особенностями психологического развития, тем не менее, даже это не мешает ей вести активную светскую жизнь и похоже, знакомиться с мужчинами тоже. Есть ли что-то между Алибасовым и Бледанс - покажет время, но не исключено, что это будет сделано ради хайпа.