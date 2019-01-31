Брежнева показала фото со своей «сестрой близняшкой»

Сегодня, 11:18

Певица Вера Брежнева в сети показала фото отдыха на Мальдивах со своей подругой российской моделью Еленой Перминовой.

Блондинка поделилась с подписчиками в Instagram жаркими фото с отдыха. На них она позирует со своей подругой моделью Еленой Перминовой. Девушки одеты в одинаковые купальники, очки и очень похожи внешне. Сразу невозможно понять, где известная модель, а где певица.

Брежнева рассказала, что даже в шикарном месте вдвоём отдыхать веселее. И поинтересовалась у фанатов, может ли она себе позволить такую красивую подругу.

Фанаты Брежневой сказали, что может позволить и засыпали комплиментами девушек: «Обалдеть! Какие красоточки», «Вера с сестрой близняшкой», «А кто здесь кто? Так похожи! Красавицы», «Идеальные женщины».

Ну а некоторым не понравились купальники девушек и излишняя худоба, они рекомендовали им больше кушать: «Какие вы худые, ужас, откормить надо бы», «Две цапли, ужас какие худые», «Что за купальники? Это модно сейчас?».

Ещё фанатам не понравилось, что фотограф переборщил с обработкой изображения: «И так красотки, зачем фотошопить? И еще так заметно? чтоб самолюбие своё потешить!? Ну такое....».