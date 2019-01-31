По наследству: Сестры Кардашьян-Дженнер донашивают одежду друг за другом

Сегодня, 11:10

Девушки были замечены в одинаковой одежде с промежутком в 1 год.

Вчера Кортни Кардашьян появилась в Лос-Анджелесе в рубашке, которую папарацци запечатлели еще в сентябре 2018 года. Только надета она была на ее сестре Кендалл Дженнер. Рубашка в винтажном стиле принадлежит известному французскому модельеру Жан-Полю Готье. На ней дизайнер разместил фотопечать древнегреческой скульптуры «Венеры Милосской».

Кендалл Дженнер надевала ее с черными укороченными брюками и кожаными ботинками с тупым носком. Ее сестра выбрала также подобный образ, надев черные джинсы на высокой талии и ботильоны с острым носком. При этом на Кендалл блуза выглядит свободно, а Кортни слишком обтягивает. У фанатов появилась мысль, что сестры Кардашьян-Дженнер донашивают одежду друг за другом, а вещи их дочек будут передаваться по наследству.