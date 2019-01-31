«Ненасытная неряха»: Топалов может делать сюрпризы Тодоренко за ее деньги

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Даже романтический полет на вертолете Топалова и Тодоренко был оплачен с кармана телеведущей, полагают пользователи. Для женщины, которая перестала следить за собой, как правило, мужчине ничего делать не хочется.

В сети бытует мнение, что Влад Топалов может делать сюрпризы Регине Тодоренко за ее же деньги - якобы певец давно потерял интерес к своей супруге и начал засматриваться на более ухоженных и привлекательных женщин. К слову, такие предположения имеют право на существование, поскольку совсем недавно Топалов едва не признавался в любви Ольге Бузовой, которой написал восторженное поздравление с днем рождения. Остановился ли певец на самой провокационной артистке шоу-бизнеса или пошел дальше - неизвестно.

Но есть ощущение, что Регина Тодоренко, несмотря на постоянный неопрятный вид, пытается умышленно создать видимость счастливой семейной жизни - то их якобы скрыто снимают телекамеры во время прогулки с ребенком, теперь дошло дело до прогулки на вертолете, которая больше похожа на элемент из какой-то передачи про путешественников. Безусловно, здесь может быть уместно предположение о рекламе, но получается, что ее делает именно Регина Тодоренко, а не Влад Топалов, поскольку она является более знаменитой и успешной, чем ее супруг. Поэтому вполне вероятно, что Топалов может делать сюрпризы Тодоренко за ее же деньги - телеведущая показывает всем, как ее любит супруг, а на самом деле она должна отработать полет на вертолете перед заказчиком рекламы.

«Ненасытная неряха», как прозвали в сети Тодоренко за ее вечное отсутствие макияжа и красивой одежды, стремится, чтобы на нее обращали внимание как на счастливую женщину, хотя по поведению ее супруга так со стороны сказать сложно. Вероятно, вся финансовая ответственность, несмотря на беременность и рождение ребенка лежит на телеведущей из Украины, поскольку Влад Топалов, похоже, только создает видимость, что он является добытчиком в семье, а на самом деле может просто паразитировать за счет Тодоренко.