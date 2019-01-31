«Лошадей не пародируют»: Собчак попыталась прославиться на скандале Галкина и Ахеджаковой

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Под постом-реакцией Галкина на интервью Ахеджаковой Ксения Собчак попросила сделать и на себя пародию, указав, что она этого заслужила за долгие годы. Такой неуместной дерзости фанаты мужа Аллы Пугачевой светской львице не простили.

Недавно Лия Ахеджакова дала интервью, в котором рассказала, что обиделась на Максима Галкина за его манеру пародирования ее политической позиции - якобы шоумен упростил все и перевел в сатирическое русло серьезные вещи. Максим Галкин не медлил с ответом, и написал, что имеет право выражаться и делать комичными даже те образы, на которые почти никто не замахивается - в качестве примера он привел пародию на Владимира Путина. Комик указал, что уважает ее мнение, но запрещать ему делать такие вещи - это идти против своих же принципов и убеждений, за которые так борется Ахеджакова.

Казалось бы, вопрос мог быть разрешен парой диалогов - стало заметно, что Галкину эта история крайне неприятна, но ничего криминального в своем творчестве он не увидел. Но недолго прошло времени, как вмешалась Ксения Собчак, учуяв горячий сенсацию, и попыталась прославиться на скандале Галкина и Ахеджаковой. Она попросила, чтобы комик сделал и на нее пародию - наверное, для того, чтобы затем облить мужа Аллы Пугачевой грязью, как это было с высмеивающим стихом телеведущую Сергея Шнурова.

«Лошадей не пародируют», «В конюшне твоя пародия», «А вы кто, чтобы пародию делать? Нет, вот правда, кто?» - пишут возмущенные пользователи сети.

Юзеры убеждены, что Ксения Собчак своей просьбой сравнила себя с великой артисткой, хотя она, как известно, ей в подметки не годится. Единственное, вероятно, что она умеет делать - это придумывать себе псевдо-беременности, любовников и несуществующие драки своего мужа, чтобы отвлечь пользователей сети от насущных проблем или собственных промахов.