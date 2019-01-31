«Выживет только одна»: Ахеджакова и Пугачёва могут поссориться из Галкина

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Уже не впервые для Максима Галкина его страница в Instagram становится единственным способом коммуникации с внешним миром. На этот раз пародист и телеведущий призвал Лию Ахеджакову к соблюдению её собственных морально-нравственных принципов.

В недавнем интервью YouTube-каналу «Культура памяти» известная актриса Лия Ахеджакова раскритиковала Галкина, выразив острое недовольство тем, что пародист использовал во время одного из своих недавних выступлений образ Ахеджаковой, обыграв то, как актриса пытается заручиться благосклонностью «сильных мира сего». Как заявила сама актриса, в данный момент очень неприлично превращать её сложную жизненную ситуации в объект насмешки и пародии, используя её имя и судьбу.

Под «трудным периодом» в жизни имеется в виду непрекращающийся творческий кризис «королевы эпизода» советского кино, как называют Ахеджакову. Несмотря на то, что ей продолжают поступать предложения играть в кино и театре, подходящих для себя ролей актриса не видит, считая их бесперспективными.

Максим Галкин не заставил себя долго ждать и на своей странице в Instagram поспешил выступить с уверением в котором заверил общественность, что не имел цели оскорбить как-либо Лию Меджидовну. По словам Галкина – он пародист и объектом его пародии может стать кто угодно. Хоть Ахеджакова, хоть действующий президент России. Главная цель Галкина вызвать улыбку в людях, показать им, что что-то смешное есть везде. Так же он призвал Ахеджакову не ограничивать его свободу слова и самовыражения, ведь именно в защиту этих ценностей активно выступает оппозиционно-настроенная Ахеджакова в последнее время.

Вполне возможно, что если Алла Борисовна Пугачёва, являющаяся женой Максима Галкина, посчитает своего мужа оскорблённым советской кинолегендой, то она может предпринять ряд действий, весьма неприятных для актрисы. «Выживет только одна», - говорят поклонники после конфликта Галкина и Ахеджаковой. В таком случае, стоит посочувствовать Ахеджаковой, которая теоретически может вызвать на себя гнев жены Галкина.