«Подлый ловелас»: Петришин может удерживать Ходченкову ради денег и бизнеса

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На счету избранника Светланы Ходченковой есть даже роман с богатой покровительницей старше него, с которой он обошелся не по-мужски. Все время Петришин не был успешным бизнесменом, а его дела пошли вверх только благодаря роману с актрисой, поэтому есть вероятность, что как женщина Ходченкова ему не интересна.

Георгий Петришин до романа со Светланой Ходченковой встречался во всеми, кого только можно было представить: Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Настей Задорожной, а также с другими, не менее влиятельными женщинами. К слову, в строительной компании, где он работал, поговаривают, что он обнародовал интимное видео своей сотрудницы, которая станцевала для него эротический танец на рабочем столе. На тот момент ни о каких успешных делах и признании речи идти не могло, пока ему на пути не подвернулась Светлана Ходченкова.

В большинстве случаев, по всей видимости, избранник Ходченковой ведет себя как подлый ловелас - складывается ощущение, что он с помощью женщин прокладывает себе дорогу к успеху, которого самостоятельно добиться не удалось. Поэтому не исключено, что Петришин может удерживать Ходченкову ради денег и бизнеса - пара уже расставалась, а актриса состояла некое время в отношениях с его другом Кириллом Маслиевым, но даже после этого он решился ее вернуть. Правда, непонятно, руководит им любовь или какое-то другое чувство.

Сама Светлана Ходченкова уже описывала своего избранника не очень лестно: актриса однажды пожаловалась, что Петришин хочет от нее постоянной идеальности во внешнем виде, просит быть накрашенной, на каблуках и в платье. Да и понятно, почему: ранее молодой человек постоянно фотографировал Светлану Ходченкову, появлялся с ней на каждой светской вечеринке, что уж очень похоже на то, что он хотел прославиться за ее счет. И похоже, что так оно и есть.

Вернуть женщину, которая состояла в отношениях с твоим другом - кажется, не очень привлекательная перспектива для состоявшегося мужчины. Вполне возможно, что у Петришина не было никаких перспективных предложений за время тайм-аута с Ходченковой, поэтому она могла понадобиться для реализации его коммерческих проектов, а также, чтобы его имя постоянно оставалось на слуху - как оказалось, без актрисы слащавый ловелас никому не интересен.