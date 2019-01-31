«Только в клоуны идти!»: После родов Тодоренко совсем перестала нравиться фанатам

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Регина Тодоренко в качестве ведущей второго сезона телепрограммы «Мейкаперы» не впечатлила поклонников.

Ровно год назад, в феврале 2018 года вышел первый выпуск программы «Мейкаперы», ведущими которого стали Регина Тодоренко и Влад Лисовец. Сейчас команда приступила к съемкам нового сезона. Первым гостем стала модель Алена Шишкова. В подтверждение этому она выставила фото вместе с ведущими в своем профиле в Instagram.

На Шишкову подписчики практически не обратили внимания, зато снова раскритиковали Тодоренко. «Только в клоуны идти», – последовали комментарии недоброжелателей.

Работа телеведущей их не сильно впечатляет и яркий макияж вызвал ассоциации с работниками цирка. Такой внешний вид уже непривычен для Тодоренко, ведь молодая мама все чаще стала появляться на публике ненакрашенной и без прически. Видимо, после родов она совсем перестала нравиться фанатам.



