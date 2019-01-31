«Как мешок на Бузильде!»: Фанаты высмеяли Ольгу Бузову из-за пуховика за 80 тысяч рублей

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Поклонники посчитали, что артистке стоит взять пару уроков у модных стилистов.

33-летняя Ольга Бузова снова опозорилась из-за своего неумения удачно сочетать вещи, цвета и фактуры, считают пользователи Сети, которые увидели свежий кадр знаменитости в Instagram. На новом снимке российская артистка позирует в ярком желтом укороченном пуховике с поясом, который и не пришелся по вкусу фолловерам Ольги. Фанаты стали высмеивать поп-звезду и утверждать, что она в нелепом наряде стала похожа на цыпленка, или первоклассницу.

«Как мешок на Бузильде!», - заявили подписчики Ольги в комментариях в Instagram. Также интернет-пользователи не оценили и высокую стоимость пуховика, за который Бузова отдала 80 тысяч рублей. Фолловеры посчитали, что за эти деньги ведущая могла одеться более элегантно.