«Ничего не остановит»: Петросян мог вернуть отношения со Степаненко, но предпочел молодую любовницу

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Теперь они вместе ходят в театр, ужинают и ходят по магазинам.

Вместо того, чтобы отчаянно цепляться за старые и привычные отношения, Петросян решил не решать проблемы, накопившиеся в браке, и развестись со своей женой, артисткой эстрады Еленой Степаненко. Развод был громким: в течение нескольких месяцев СМИ не утихали, а общественность была в недоумении: как можно было бросить женщину, с которой прожил вместе 33 года остается загадкой для всех нас.

Петросян в свои 73 не растерялся и довольно скоро восстановился после развода, заведя себе молодую помощницу. Вскоре она переехала жить к нему, видимо, чтобы оказывать эту самую помощь в наиболее скором порядке.

Сейчас пара часто выходит в свет и не скрывает свои отношения. Разница в почти 45 лет - это огромное испытание для двух любящих сердец, но вся страна надеется, что они выдержат. Кстати, оба носят обручальные кольца.

Общественность такую перемену в спутнице жизни находят аморальной. Не этому нас учила православная церковь и не так нас воспитывали родители.

Любовнице такой союз выгоден. С началом отношений, уровень жизни и благосостояние девушки стало только расти. На нее уже записаны две квартиры в современном жилищном комплексе. К тому же, есть надежда, что материальное подкрепляется духовным: личная ассистентка всегда интересовалась Петросяном, вдохновлялась его жизнью и творчеством.

Многие отмечают сходство во внешности Татьяны Брухуновы и Елены Степаненко в молодости. Возможно, они - девушки одного психологического типа, похожие не только внешне, но и характером. Получается, Петросян просто сделал «апгрейд» своей жены, поменяв ее на новую, как по акции в стетевых магазинах техники.

После выступления в программе «Эксклюзив», о любовнице Петросяна стало известно чуть больше. Например, по иронии судьбы, она администрировала сайт, посвященный Елене Степаненко. А еще их отношения завязались задолго до того, как они подтвердились в 2018. Близкие артиста знали, что он в течение 15 лет жил отдельно от своей жены.