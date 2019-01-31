«Лекарство от одиночества»: Бородина пообещала подарок Бузовой из интим-магазина

Сегодня, 11:06

Опоздав с поздравлениями с днем рождения, Ксения Бородина публично дала обещание своей соведущей сделать заказ из секс-шопа, на что та была «вне себя» от радости.

«Толи еще будет»

Не так давно у певицы Ольги Бузовой произошел конфликт с родной сестрой Анной во время отпуска на Мальдивах из-за «отвратительного» поведения старшей. Не выдержав наступившего одиночества, Бузова вновь начала «дружбу» с Ксенией Бородиной, с которой, несмотря на постоянные совместные съемки, они, по словам обеих, «долго не виделись». Даже более того, Бородина не поздравила Ольгу с днем рождения, находясь с ней в одной студии.

Поздравление было озвучено лишь через 11 дней в инстаграме Бузовой. Подписчики отметили, что делала это Ксения весьма неохотно, не выражая никаких искренних эмоций. А чтобы в очередной раз посмеяться над «подругой», она уточнила, что подарок придет «тот самый», который она заказала в магазине для взрослых, намекая на то, что певица уже долгое время одна и так и не смогла найти себе пару.

«Интимное лекарство от одиночества»

Причиной такого поведения Бородиной, считают подписчики телеведущих, беспросветная и бессовестная зависть к Бузовой из-за ее большого успеха, особенно если сравнивать двух девушек. Если Ольга постоянно занята и после съемок едет на студию или в ресторан, или занимается брендом собственной одежды, то Ксения после съемок едет домой и, судя по сторис в инстаграме, страдает от тотального безделья.