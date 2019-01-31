«В стекло не попади»: Младшая дочь Бородиной могла получить травму из-за жадности телеведущей

Сегодня, 06:02

Бородина расхваливала «безопасную» детскую площадку, с которой упала ее маленькая дочь в надежде заработать на рекламе нового жилищного комплекса.

«Как же так можно?» - удивляются разъяренные фанаты, наблюдая в инста-сторис и прямом эфире, как скандальная телеведущая воздает похвалу застройщикам, не стесняясь уточнять, что «это реклама, но сама все равно довольна». Ксения показывает придворовую детскую площадку, которая больше похоже на что-то между артхаусным произведением искусства и брошенной стройкой, где рабочие оставили гнить «лишние» доски.

«За то нет тех кислотных цветов, к которым мы привыкли», - грудью продолжает защищать «странные» сооружения.

И все бы ничего, вот только пока сама Ксения развлекается на детских качелях со своими друзьями, ее маленькая дочь могла получить серьезную травму в этом «экстремальном парке», считают подписчики телеведущей, рассуждая о происходящем.

И это оказались не пустые слова. В кадр попал момент, как трехлетняя Теона, младшая дочь, которая еще не очень крепко держится на ногах, передвигается по краю скользкой деревянной доске под большим уклоном и под возгласы матери: «смотри не упади» - падает. По крайней мере «летит в камеру», после чего, съемка завершилась.

Подобно поведение Бородиной давно стало предметом критики со стороны ее верных поклонников, особенно отношение к собственным детям, когда на камеру она уделяет все свое внимание старшей дочери, а младшая в это время, глядя на счастливую сестру, дергает хвост собаки.

Момент напоминает видео начала нулевых «В стекло не попади», что прекрасно характеризует поступок Ксении к своей дочери.