Но деньги любят больше: Пугачёва может порвать с Киркоровым, получив горстку славы на Евровидении-2019

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Вокруг главного музыкального события года по всему миру идёт ажиотаж. Киркоров выдвигая Сергея Лазарева, даже не подозревал, что соревноваться ему придется с Аллой Пугачёвой и её ученицей.

Международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза «Евровидение» уже давно стало местом лучших мастеров и начинающих ярких талантов. В России туда никогда не отправляли абы кого, а те, в свою очередь, не выступали абы как.

Касаемо конкуренции – в России ее уже давно нет, а все золотые места мастеров давно отданы выдающимся артистам. Вот уже как полмесяца активно обсуждается, кто же поедет на Евровидение в этом году. Не было секретом, что собирается на конкурс Сергей Лазарев под руководством Филиппа Киркорова, да вроде бы никто и против не был, но на златое место пала женская рука.

Примадонна российской эстрады, Алла Пугачёва уже не раз сообщала, что уходит со сцены и телевидения, фигурировать на масштабных мероприятиях вовсе не собиралась. Видимо, посмотрев на свой возраст и осознав свои возможности, Пугачёва поняла, что порох еще есть в пороховницах и решила представить на Евровидении-2019 свою ученицу, Викторию Черенцову.

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Известно это стало, когда Виктория выложила пост в соцсети с чистосердечным признанием, что на конкурс едет именно она.

Учитывая, что Филипп Киркоров никак не ожидал конкуренции, а Сергей Лазарев уже подготавливал конкурсную программу, для мужчин это был настоящий провал. Конкурировать с Аллой Борисовной они вряд ли смогут, а вот она, забыв про дружеские и теплые отношения с Филей, если тот начнёт говорить что-то против ее первенства, наверняка сможет порвать с ним. Ведь деньги Алла Пугачёва явно любит больше, а Филипп Бедросович, немного поволновавшись, все равно вернется обратно к Примадонне с горсткой новой славы в руках, полученной на Евровидении-2019.