«Чудная ты»: Бузова начала терять стиль в одежде и окунулась в безвкусицу

Сегодня, 02:50

После ссоры с сестрой у Бузовой не в порядке нервы: раньше звезда светила броскими нарядами, теперь же чувство стиля покинуло ее совсем. Даже помаду подобрать не может.

Все тяжело переживают разлад с близкими. Ольга Бузова, как и подобает артистке, делает это особенно яро. В последнее время подписчики стали отмечать, что кумир все больше уходит в работу, причем как-то слишком активно. Обычно такое поведение говорит о сильной внутренней дисгармонии: не в состоянии справиться с напряжением, человек начинает избегать проблемы, все сильнее загружая себя работой. Такое способ уйти от проблемы все сильнее отдаляет Бузову от реальности. А реальность в том, что она осталась одна, ей одиноко и пусто без сестры.

Внешние изменения - всегда следствие внутренних. Поклонники стали отмечать, как стремительно стала худеть Бузова, а значит конфликты с сестрой сильно расшатали внутренний мир артистки. Расстройства пищевого поведения - частый спутник при постоянной тревоге и стрессе. В сочетании с трудоголизмом получается крайне неблагоприятный исход: Бузову может начать мучать бессонница, астения и хроническая усталость. На этой почве обычно возникают неврозы, приводящие либо к нервному истощению, либо к психическим расстройствам.

С такой отрешенностью от реальности Бузова начала нелепые эксперименты с одеждой и макияжем.

Фиолетовые губы в сочетании с текстурированным костюмом наиболее полно отражает тот внутренний разлад, который сейчас происходит в голове у ведущей. В описании под фото она спрашивает у своих поклонников, нравится ли она им такой, или все-таки ей снова раздеться, чтобы ее хоть немного полюбили люди за экранами своих смартфонов.

В комментариях под фото сочувствующие советуют Бузовой нанять стилиста. Она сама уже не в состоянии подобрать себе наряд: на смену броским образам пришли безвкусные сочетания.