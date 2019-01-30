«Готовь бабки, дед»: Брухунова намекнула Петросяну на скорую свадьбу

Пост о коллекции фарфора неприметный, но если учесть стоимость в 345 долларов США за 6 штук кукол от Lanvin и Selfridges, которых выпустили тиражом 800, и учесть что есть там и дама в подвенечном платье, то хитрый план Татьяны – разоблачен.
Известная общественности благодаря скандалу вокруг развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отрицает до сих пор, что находится в контакте и близкой связи с юмористом. Несмотря на это, она активно проводит время с Петросяном и даже путешествует с ним. Многие обратили внимание на поведение и запросы Татьяны, которая очень пристально интересуется мировыми тенденциями моды, но при этом одевается очень скромно и даже сдержанно. Брухунова в Instagram намекнула Петросяну на скорую свадьбу. Дело в том, что Татьяна опубликовала неприметную на первый взгляд публикацию, в которой обратила внимание подписчиков на оригинальное произведение искусства.
Подчеркнем, это не просто набор фигурок, это бренд, который запатентован. Lanvin представил эти действительно классные фарфоровые куклы, разработанные Альбером Эльбазом в сотрудничестве с китайским мастером Францем – каждый сезон коллекция кукол Miss Lanvin производит 6 фарфоровых кукол ограниченным тиражом 800 штук по цене $345 каждая – доступна в бутиках Lanvin и Selfridges.
Не все в курсе, что коллекция содержит оригинальные статуэтки, в которых есть и прототип невесты в белом подвенечном платье.
Есть такая у Татьяны или она в ожидании этого приобретения - пока неясно, но можно предположить, что это был тонкий намек Петросяну на скорую покупку. По версии хейтеров, Брухунова своим постом буквально подчеркнула: «У меня их три, а нужно 6. Готовь бабки, дед».
Брухунова всегда очень осторожна в словах и высказываниях, поскольку предполагает, что любое двусмысленное слово может сыграть против ее имиджа и статуса. Возможно, Татьяна просто коллекционер кукол, но может быть таким необычным способом она действительно стремится напомнить Петросяну, почему он официально развелся с Еленой Григорьевной Степаненко.