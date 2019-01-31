«Свадьбы не будет - Света в загуле»: Петришин может ссориться с Ходченковой из-за измен с Маслиевым

Сегодня, 07:00

Георгий Петришин ревнует Светлану Ходченкову к экс-избраннику и бывшему другу Кириллу Маслиеву, с которым актриса не так давно состояла в отношениях, полагают поклонники. Это объясняет постоянные скандалы между влюбленными и постоянные обвинения в изменах, и кажется, что пара вот-вот снова разбежится.

В сети появилась информация, что, несмотря на совместное проживание Светланы Ходченковой и Георгия Петришина, жизнь влюбленных похожа на любовную мыльную оперу - они обвиняют друг друга в неверности, и кажется, что возлюбленному актрисы, который ей уже предлагал руку и сердце, есть к кому ревновать.

К слову, в числе подозреваемых на роль так называемого любовника Светланы Ходченковой находится врач и бизнесмен Кирилл Маслиев, который долгое время добивался внимания актрисы, возил ее на курорты, дарил цветы и подарки, а она ему ответила взаимностью. Пока в отношения Светланы и Кирилла вновь не вмешался Петришин.

Есть большая вероятность, что Светлана Ходченкова вступила в отношения с бывшим, не разорвав до конца связь с Маслиевым. Самую привлекательную и сексуальную женщину России врач-бизнесмен вряд ли бы просто так упустил, поэтому, возможно, делал все для того, чтобы хоть как-то остаться в ее жизни. Стоит отметить, что к выбору спутника жизни Светлана, по словам ее знакомых, подходит более, чем осознанно, поэтому может заниматься проверкой своих мужчин, и даже отказывать им в официальном бракосочетании.

В сети ходят слухи, что Петришин может ссориться с Ходченковой из-за ее измен с Маслиевым, до конца с которым она не смогла распрощаться. Есть вероятность, что Кирилл показал себя как более благородный и стабильный в семейном плане мужчина, но былые чувства к Петришину помешали ей сделать выбор в пользу доктора-предпринимателя.

«Свадьбы не будет - Света в загуле? Так получается? Чего они постоянно друг друга обвиняют? Ходченкову ревновать, конечно, надо - возле нее слишком много мужчин вьется. В частности, Маслиев» - рассуждают в сети.

Безусловно, рано или поздно итальянские страсти в отношениях пары закончатся и тогда станет понятно, быть им официальными супругами друг другу, или все же им не по пути. Но понятно одно: все догадки о причинах ссор останутся догадками до тех пор, пока Светлана Ходченкова сама не захочет рассказать фанатам о своей жизни. Поклонники советуют ей все же не спешить, поскольку ее очередной развод страна вряд ли перенесет.