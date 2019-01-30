«Сомерхолдер обзавидуется»: Прилучный может копировать образ экс-возлюбленной Никки Рид на Агате Муцениеце

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Одежа, образы и даже прическа голливудской актрисы мог использовать в качестве предложения Павел, чтобы сделать Агату не только супер-звездой, но и супер-женой.

Актёр Павел Прилучный не один год в отношениях с Агатой Муцениеце, однако в последнее время звезды все меньше говорят о разногласиях в звездном семействе. Много знаменитостей часто из-за кризиса в отношениях не желают развивать тему и пиарится на своих проблемах. Однако в семье Прилучного и Муцениеце может быть любовный треугольник, который создан не специально. Агата не причем в этой ситуации, стоит подчеркнуть, что Прилучный может подозревать, что ситуация не под контролем. Пока поклонники пытаются понять как дела у Паши и Агата, пара может реально быть в непростой ситуации. В прошлом у Павла был «бурный роман» с голливудской актрисой Никки Рид, которая оставила подготовку к свадьбе и просто не объяснила причин разрыва юному, но безумно влюбленному Паше.

Ввиду неразделенной любви и боли от расставания по «случайности», Прилучный может копировать образ экс-возлюбленной Никки Рид на Агате Муцениеце. Сомерхолдер обзавидуется когда увидит русскую актрису, которая превзошла его возлюбленную Рид. Если сравнить Instagram актрис, можно приметить некоторые сходства в датах, образах и причёсках двух красивейших представительниц актерской профессии. Несомненно, красотой обеих девушек никто не обделил, они удивительны и гармоничны. Первым можно рассмотреть фото Никки, сделанное в январе 2018 года, то заметен необычный образ в красном брючном костюме в комплекте с клатчем и босоножками на оригинальной шпильке.

При этом Рид отказалась от одежды под пиджаком и сверкнула декольте. 23 сентября в очень похожем образе появилась Агата Муцениеце в обнимку с Прилучным. Естественно, можно сказать, что такое случается и похожие образы это не новость в шоу-бизнесе, но все же это не единственное доказательство. Стильный классический образ Никки Агата почти попробовала воплотить спустя более полугода.

Черный цвет, официальный наряд и даже похожее исполнение корсета на обеих моделях платьев реально можно списать на совпадение, а можно и подчеркнуть. Также есть и снимки, где пара Йена Сомерхолдера и Никки Рид и Павла Прилучного и Агата Муцениеце захватывающе проводят время и целуются, фотографируя себя. Может это дань моде, а может и показатель: «У нас все отлично, мы счастливы!»

Также у девушек похожие прически, что также вызывает интерес у поклонников Прилучного и Муцениеце. Есть и снимки, где Никки Рид и Агата выбирают похожие наряды. Возможно, Прилучный после романа с Рид нашел Агату, которая очень похожа на голливудскую актрису не только по профессии, но и по вкусу.

Таким образом, хороший вкус Муцениеце и Рид можно расценивать как попытку того, что Прилучный может копировать образ экс-возлюбленной Никки на Агате или же принять возможность похожести образов на фоне тенденций моды и фешэн индустрии.